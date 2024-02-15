İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir (15 Şubat Perşembe Survivor SON BİLEN cevapları)?

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir sorusu bu akam Survivor SON BİLEN oyununda yarışmacılara yöneltildi. İzleyiciler de bu sorunun cevabını merak etti. Peki, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDAKİ İLÇELERİ HANGİLERİDİR?

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri:

- Arnavutköy

- Avcılar

- Bağcılar

- Bahçelievler

- Bakırköy

- Başakşehir

- Bayrampaşa

- Beşiktaş

- Beylikdüzü

- Beyoğlu

- Büyükçekmece

- Çatalca

- Esenler

- Esenyurt

- Eyüpsultan

- Fatih

- Gaziosmanpaşa

- Güngören

- Kağıthane

- Küçükçekmece

- Sarıyer

- Silivri

- Sultangazi

- Şişli

- Zeytinburnu

Anadolu yakasında bulunan ilçeler

- Adalar

- Ataşehir

- Beykoz

- Çekmeköy

- Kadıköy

- Kartal

- Maltepe

- Pendik

- Sancaktepe

- Sultanbeyli

- Şile

- Tuzla

- Ümraniye

- Üsküdar