İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir (15 Şubat Perşembe Survivor SON BİLEN cevapları)?
Survivor All Star 2024'te bu akşam hangi yarışmacının veda edeceği merak edilirken yeni bölümde SON BİLEN oyununda sorulan sorular merak uyandırdı. Peki, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir?
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir sorusu bu akam Survivor SON BİLEN oyununda yarışmacılara yöneltildi. İzleyiciler de bu sorunun cevabını merak etti. Peki, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir?
İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDAKİ İLÇELERİ HANGİLERİDİR?
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri:
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şişli
- Zeytinburnu
Anadolu yakasında bulunan ilçeler
- Adalar
- Ataşehir
- Beykoz
- Çekmeköy
- Kadıköy
- Kartal
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sultanbeyli
- Şile
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar