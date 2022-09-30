İstanbul Avcılar su kesintisi! Avcılar'da sular ne zaman gelecek?
Gündem Haberleri
İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul'da Avcılar ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Avcılar ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 30 Eylül 2022 Avcılar su kesintisi listesi…
Avcılar su kesintisi! İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul'da Avcılar ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Avcılar ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 30 Eylül 2022 Avcılar su kesintisi listesi hakkında bilgiler haberimizde...
30 EYLÜL 2022 PERŞEMBE AVCILAR SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
AVCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin yayınladığı duyuruya göre, 30 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah,Merkez Mah,Üniversite Mah,Yeşilkent Mh,Cihangir Mah,Ambarlı Mah,Firuzköy Mah,Denizköşkler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Molla Fenari Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Altayçeşme Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Küçük Kılıçlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.