İstanbul Avcılar su kesintisi! Avcılar'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul'da Avcılar ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Avcılar ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 30 Eylül 2022 Avcılar su kesintisi listesi…

Avcılar su kesintisi! İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul'da Avcılar ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Avcılar ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 30 Eylül 2022 Avcılar su kesintisi listesi hakkında bilgiler haberimizde...

30 EYLÜL 2022 PERŞEMBE AVCILAR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

AVCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayınladığı duyuruya göre, 30 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah,Merkez Mah,Üniversite Mah,Yeşilkent Mh,Cihangir Mah,Ambarlı Mah,Firuzköy Mah,Denizköşkler Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2022 11:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Molla Fenari Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah

Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2022 11:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah

Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Altayçeşme Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Küçük Kılıçlı Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.