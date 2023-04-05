İstanbul Avcılar elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek? Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

5 Nisan sabah saatlerinde Avcılar'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İstanbul Avcılar elektrik kesintisi hakkında araştırmalarda bulundu. 5 Nisan günü olan İstanbul elektrik kesintisi detayları merak ediliyor ve arama motorlarında İstanbul Avcılar elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul Avcılar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? araması yapılıyor.

İstanbul Avcılar'da 5 Nisan günü meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Avcılar elektrik kesintisi hakkında merak edilenler aratılıyor. Avcılar'da oluşan elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu arama motorlarında İstanbul Avcılar elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul Avcılar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? araması yapılıyor.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

5 Nisan günü meydana gelen elektrik kesintisi hakkında BEDAŞ tarafından şu açıklama yapıldı;