İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Avcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 26 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Avcılar ilçesinde 26 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk bölgelerinde 26/04/2022 12:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 12:00:00 2022-04-26 15:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FATİH, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 12:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BOZKIR, DERVİŞ, DESTAN, ELATAN, ELMAS, ERGÜL, ERGÜN, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÜLLÜLER, HASAN ÖNEL, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KISA, KOBALT, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, TALK, ÇAVUŞ, ÜLKEM, ÜLKER, ŞAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LALEZAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 286., 302., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 13. sk / İNCİRTEPE mah 233. sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 15:00:00

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