İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 24 Nisan 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 24 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Avcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 24 Nisan 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Avcılar ilçesinde 24 Nisan 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 15:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DALTABAN, DAMATAŞI, HAZİNE sk bölgelerinde 24/04/2022 12:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-24 12:00:00 2022-04-24 15:00:00

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