İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

AVCILAR, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Avcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Avcılar ilçesinde 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÇELİK sk/ DENİZKÖŞKLER mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 22/04/2022 12:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-22 12:00:00 2022-04-22 15:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, BOZDAĞ, CANDARLI, DEMİRCİ, DERYADİL, ELİT, FINDIK, GEDİZ, GÜLDÜNYA, GÜNEŞLİ, KAHRAMAN, KARINCA, KARLI, KELEBEK, KIRCI, MEHTER, MEŞRUTİYET, PETEK, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, SAKARYA, SANAYİ, SULUKUYU, TUNÇ, YUVA, ÇAKIL, İNCİR sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 22/04/2022 08:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Deplase Çalışması 2022-04-22 08:00:00 2022-04-22 15:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 22/04/2022 09:30:00 - 22/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 09:30:00 2022-04-22 12:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 98., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 22/04/2022 08:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-22 08:00:00 2022-04-22 15:00:00

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