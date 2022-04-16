İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 16 Nisan 2022 BEDAŞ Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Avcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 16 Nisan 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Avcılar ilçesinde 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-703, G-811, G-823, G-915, G-922 sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-732, G-757, G-770, G-879, G-913 sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

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