İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 14 Nisan 2022 BEDAŞ Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Avcılar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 14 Nisan 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Avcılar ilçesinde 14 Nisan 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 12:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEL, HALK, HAYAT, PETROL, SERVİS, UĞUR, VATAN, YILDIRIM, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 14/04/2022 10:00:00 - 14/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-14 10:00:00 2022-04-14 13:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-740, G-742, G-754, G-755, G-814, G-815, G-816 sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KADER, KUTLU, RAFETBABA, RÜZGAR, TUNCA, ÇİÇEK sk bölgelerinde 14/04/2022 09:00:00 - 14/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-14 09:00:00 2022-04-14 15:00:00

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