İstanbul Atlas Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İstanbul Atlas Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Atlas Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İstanbul Atlas Üniversitesi taban puanları....

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İstanbul Atlas Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İstanbul Atlas Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyonumuz; Eğitime, bilime, araştırmaya yön veren, yenilikçi ve uluslararası düzeyde kabul görmüş öncü bir üniversite olmak.

Misyonumuz; Atlas Üniversitesi ekolü ile evrensel değerleri benimseyen, yenilikçi düşünceye sahip çağdaş bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ile toplum ve insanlık yararına kullanılacak geçerli kullanılabilir bilgiyi üretmek ve yaymaktır.