Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstanbul Atlas Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstanbul Atlas Üniversitesi öğrenci toplulukları...

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

İstanbul Atlas Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Atlas Üniversitesi Beslenme Atlası Kulübü

Atlas Üniversitesi Dans Kulübü

Atlas Üniversitesi DentAtlas

Atlas Üniversitesi Eileithyia'nın Ebeleri Kulübü

Atlas Üniversitesi Ergoterapi Kulübü

Atlas Üniversitesi Fizyoterapi Kulübü

Atlas Üniversitesi Genç Kızılay Kulübü

Atlas Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü

Atlas Üniversitesi Gezi Kulübü

Atlas Üniversitesi Hemşirelik Kulübü

Atlas Üniversitesi Internationals Club

Atlas Üniversitesi Kampçılık ve Doğa Sporları Kulübü

Atlas Üniversitesi Medicine in Atlas Kulübü (EMSA-TurkMISC)

Atlas Üniversitesi Müzik Kulübü

Atlas Üniversitesi Psikoloji Kulübü

Atlas Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü

Atlas Üniversitesi Maji Kulübü

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyonumuz; Eğitime, bilime, araştırmaya yön veren, yenilikçi ve uluslararası düzeyde kabul görmüş öncü bir üniversite olmak.

Misyonumuz; Atlas Üniversitesi ekolü ile evrensel değerleri benimseyen, yenilikçi düşünceye sahip çağdaş bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ile toplum ve insanlık yararına kullanılacak geçerli kullanılabilir bilgiyi üretmek ve yaymaktır.