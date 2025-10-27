Haberler

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 27-28 Ekim İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 27-28 Ekim İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ekim İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: İÇERENKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.10.2025 09:34:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
