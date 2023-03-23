11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki, İstanbul Ataşehir depreme dayanıklı mı? Ataşehir deprem için sağlam mı değil mi? İstanbul Ataşehir deprem bölgesi mi?

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi. Olası bir depremde 90 bin civarında binanın hasar alacağı tahmin edilen kentle ilgili konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söyledi. Peki, İstanbul Ataşehir depreme dayanıklı mı? Ataşehir deprem için sağlam mı değil mi? İstanbul Ataşehir deprem bölgesi mi?

İSTANBUL ATAŞEHİR DEPREME DAYANIKLI MI?

Prof. Dr. Görür, ayrıca zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam olan yerin ise Çamlıca olduğunu kaydetti. TV100'de "Sesimi Duyan Var mı?" adlı programa konuk olan Prof. Dr. Görür, "İstanbul'da beklediğimiz deprem, minimum 7,2, maksimum 7,6'dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor" dedi.

"AVRUPA YAKASI'NDA DAHA FAZLA HASAR OLACAK"

"İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz" diyen Prof. Dr. Görür şunları dile getirdi; "Avrupa Yakası'nda daha fazla hasar olacak. İstanbul'da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir. Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istrancalara doğru giderseniz bu daha da düşer.

"ÇAMLICA'DAKİ ZEMİNİ SONDAJLA BİLE ZOR KAZARSINIZ"

Güney'de en fazla 9, Kuzey'de ise 6'ya kadar varır. Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç. Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy'den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. Çamlıca'daki zemini sondajla bile zor kazarsınız."