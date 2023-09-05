İstanbul Ataşehir'de yangın mı çıktı ve Ataşehir'deki yangında son durum nedir merak ediliyor. Ataşehir'de çıkan yangın söndürüldü mü ve neden yangın çıktığı gündeme geliyor. Peki, İstanbul Ataşehir'de yangın mı çıktı? Ataşehir'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü?

İstanbul Ataşehir'de 2 katlı bir spor salonunda yangın çıkmasının ardından, Ataşehir'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü sorularına yanıt aranıyor. İstanbul Ataşehir'de yangın mı çıktı? Ataşehir'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü? soruları gündeme geliyor. İstanbul Ataşehir'de yangın mı çıktı? Ataşehir'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL ATAŞEHİR'DE YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta iki katlı bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya daha sıçradı.

ATAŞEHİR'DEKİ YANGINDA SON DURUM NEDİR?

Yangın, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kent Sokakta bulunan 2 katlı bir spor salonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle spor salonunda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yerden ve merdiven araçları yardımıyla yangına müdahale etti.

İSTANBUL ATAŞEHİR'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangında, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekipler çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliğini aldı. Yangın dron ile havadan görüntülenirken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangını gören vatandaşlar, "Elektrik kontağından çıkmış. Spor salonu burası. Ondan dolayı arkada tarafa komple sıçradı" dedi. Çevrede bulunan bir vatandaş, "Spor salonu demişlerdi gerisini bilmiyorum. Geldiğimde yangın başlamıştı. Ben ilk geldiğimde burası yanıyordu daha sonra arkaya da sıçradı" dedi.

Yangının spor salonundan çıktığını belirten bir vatandaş, "Yangın sonra yemekhaneye sirayet etti ondan sonra öbür binalara sıçradı. Şükür herhangi bir yaralanma can kaybı yok" dedi.