İstanbul artçı depremler devam ediyor mu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

İstanbul ve Tekirdağ sallandı! Artçı sarsıntılar devam ediyor mu? Kandilli Rasathanesi'nin son verileri, Marmara bölgesinde korkutan detayları ortaya koyuyor. 2 Ekim'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı tedirgin… Peki, İstanbul deprem artçılar devam ediyor mu? Tekirdağ'da artçı depremler devam ediyor mu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA DEPREM: ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan Marmara bölgesinde, özellikle Tekirdağ ve İstanbul çevresi, son günlerde meydana gelen sarsıntılarla gündemde. 2 Ekim 2025 tarihinde Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, artçı sarsıntılar bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor.

Depremler, sadece anlık bir sarsıntı olarak değil, sonrasında oluşan artçılarıyla da risk oluşturmaktadır. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler titizlikle takip ediliyor.

İSTANBUL DEPREM ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

İstanbul, Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında yer alması sebebiyle her zaman deprem riskiyle karşı karşıya bulunuyor. 2 Ekim'de meydana gelen Tekirdağ depremi sonrasında İstanbul'da da hissedilen sarsıntılar, şehirde artçıların devam edip etmediği sorusunu gündeme taşıdı.

Uzmanlar, büyük depremlerden sonraki ilk 24-48 saatin artçı sarsıntılar açısından kritik olduğunu vurguluyor. İstanbul'da şiddeti düşük ama sık aralıklarla hissedilen sarsıntılar, uzmanlar tarafından artçı deprem olarak kaydediliyor. Bu süreçte vatandaşların bina güvenliği ve acil durum planlarını gözden geçirmeleri öneriliyor.

TEKİRDAĞ DEPREM ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son verilere göre, Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin raporuna göre, saat 15.30'a kadar Marmara Denizi'nde toplam 7 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların en büyüğü ise saat 14.58'de 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Deprem uzmanları, bu tür artçıların birkaç gün boyunca devam edebileceğini ve şiddetlerinin zamanla azalacağını belirtiyor. Tekirdağ'da yaşayanların özellikle deniz kenarındaki yapılar için dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri büyük önem taşıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2 EKİM

Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip eden ve kamuoyuyla paylaşan en güvenilir kurumlardan biri. 2 Ekim 2025 tarihli son depremler listesi, Marmara bölgesindeki sarsıntıların ayrıntılı bir kaydını sunuyor.

Bu listeye göre, Marmara Denizi ve çevresinde özellikle 3.0 ile 5.0 arasında büyüklükteki artçı sarsıntılar yoğunlukta. Uzmanlar, bu verilerin halkın doğru bilgiye ulaşması ve olası risklere karşı önlem alması açısından kritik olduğunu belirtiyor.