İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekilişi ne zaman? İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin İstanbul Arnavutköy etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi ne zaman?

Bakanlık'tan İstanbul için yeni konut müjdesi! Arnavutköy'de 1 milyon metrekarelik alana yeni evler inşa edilecek

TOKİ kura çekimleri başladı. İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi saat kaçta?

İSTANBUL ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekim tarihi henüz belli değil. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşayan orta gelirli vatandaşları ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. Arnavutköy'deki 1 milyon metrekarelik alana yeni evler inşa edileceğini belirten Kurum, "Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek" dedi.

"ARNAVUTKÖY'DE BİR PROJE HAZIRLIYORUZ"

Bakan Kurum, Arnavutköy'de 1 milyon metrekarelik alanda çalışmaların başladığını belirterek, "Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak. Arnavutköy'de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı. Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek. Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak. Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak" dedi.