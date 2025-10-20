Haberler

İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 20-21 Ekim İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ekim İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HASTANE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.10.2025 10:10:50

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

