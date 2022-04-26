İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKÇAM, ERDEM, HİMMET, KARADUMAN, ORTAKÖY, TURHAN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINARALTI, İPAR, ŞEFAAT sk / İSLAMBEY mah ATASOY, BAĞCI, BENGİALP, DUATEPE, ERSAN, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, MECİDİYE, NEZİH, PERİ, REDİF, RIFAT, SELMA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / TM Kapasite Artışı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 14:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 13:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 26/04/2022 04:30:00 - 26/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 04:30:00 2022-04-26 07:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KORE, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 26/04/2022 11:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-26 11:00:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, HAMD, MÜELLİF, NURSELİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIKUŞU, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 16:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 26/04/2022 04:00:00 - 26/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-26 04:00:00 2022-04-26 07:00:00