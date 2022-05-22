İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 22 Mayıs 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Arnavutköy elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Mayıs 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Arnavutköy ilçesinde 22 Mayıs 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU sk bölgelerinde 22/05/2022 12:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-22 12:00:00 2022-05-22 15:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, KAŞMİR, TENHA, ÇARŞAMBA sk / HASTANE mah AYANOĞLU, AYASOFYA, BALKANLAR, DEĞİRMEN KUYU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, ORG. NURETTİN BARANSEL, OĞUZATA, POSTANE, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 22/05/2022 11:00:00 - 22/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-22 11:00:00 2022-05-22 13:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-22 09:00:00 2022-05-22 12:00:00

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