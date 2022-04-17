İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 17 Nisan 2022 BEDAŞ Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Arnavutköy elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 17 Nisan 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Arnavutköy ilçesinde 17 Nisan 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Arnavutköy İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 17/04/2022 10:30:00 - 17/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 10:30:00 2022-04-17 12:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 10:30:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 17/04/2022 13:00:00 - 17/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 13:00:00 2022-04-17 16:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah ALDEMİR, BİÇER, DEREN, TAVAF, TUANA, ZİYARET, ÇEMBER, İDEALTEPE sk bölgelerinde 17/04/2022 10:00:00 - 17/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-17 10:00:00 2022-04-17 13:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİCDAN sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 13:00:00

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