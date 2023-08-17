İstanbul Arnavutköy'de Otomobil Alev Aldı

Arnavutköy'de bir anda alev alan otomobil kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Sultançiftliği Mahallesi Arnavutköy yolu üzerinde bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, motor kısmından dumanların çıktığını fark etti. Arabayı kenara çekerek aşağı inip kontrol etmek istediği esnada otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobilin yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.