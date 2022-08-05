Ünlü Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey'in emekleri ile Osmanlı topraklarındaki tarihi eserlerin bir bölümünün İstanbul'a taşınması müzenin temelini oluşturmaktadır. Peki, İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde müzekart geçiyor mu? Giriş ücreti ne kadar, nasıl gidilir? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ İSTANBUL'DA NEREDEDİR?

İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni görmek isteyenler ve ziyaret etmeyi planlayanlar tarafından müzenin nerede olduğu merak edilmekte ve çeşitli platformlardan araştırılmaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul ilinin tarihi ilçelerinden Fatih ilçesinde bulunuyor. Müze, Gülhane Parkı girişinden Topkapı Sarayı'na doğru uzanan Osman Hamdi Bey Yokuşu'nda konumlanmaktadır. Merkezi ulaşım noktalarına yakın olması müzeye erişimi bir hayli kolaylaştırmaktadır.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gitmek için çeşitli alternatifler bulunmaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı'na oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Müzeye gitmek için Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı'nı kullanarak Gülhane Durağında inmeniz tarihi müzeye yürüyerek ulaşmak için yeterli. Anadolu Yakası'ndan müzeye gelmek isteyenler Kadıköy ya da Üsküdar vapur iskelelerinden Eminönü veya Kabataş iskelelerine gelerek bu noktalardan tramvay hattına geçiş yapabilirler. Özel araç ile gelmek isteyenler park sorunu yaşayabileceğinden araçlarını Eminönü'nde bırakarak gelebilirler.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ (2022)

İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne giriş ücretleri yıldan yıla farklılık arz etmekte ve cüzi oranlarda bir artış göstermektedir. 2022 yılı itibari ile İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş ücreti 60 TL'dir. Giriş ücretlerine dair bir diğer merak edilen husus, müze kartın geçerli olup olmadığıdır. Belirtmek gerekir ki müze kart ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne giriş yapmak mümkündür. Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak yerli ve yabancı çok sayıda turiste her yıl en iyi koşullarda, modern altyapısı ile hizmet vermektedir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne ücretsiz giriş yapabilenler ise şöyle:

- 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri T.C. Vatandaşları

- 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar

- Er, erbaş, şehit yakınları, gazi ve gazi refakatindekiler

- Rehberler, rehberlik eden öğretmenler

- Basın kimlik kartı sahipleri

- Engelliler ve refakatçileri

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ ZİYARET SAATLERİ

İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmeyi planlayanların öğrenmek istedikleri bir diğer konu müzenin ziyaret gün ve saatleridir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi her gün açıktır. Ziyaret saatleri 09.00-18.30 saatleri arasındadır. Gişe 18.00'de kapanmaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin ziyaret zamanlarında bazen tadilat ya da yapılacak etkinlik programlarına bağlı olarak değişiklikler olabilmektedir. Bu tarz durumlara rast gelmemek adına müzenin resmi sitesi üzerinden ziyaret saatlerine dair güncel bilgilerin ve varsa değişikliklerin takip edilmesi tavsiye edilmektedir.