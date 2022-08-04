İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstanbul Arel Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gazetecilik (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)(İletişim Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Arel Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon

İstanbul Arel Üniversitesi'nin misyonu, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etkinliklerini uluslararası kalite standartları doğrultusunda yürütmek; Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine duyarlı, dünya insanı olma bilincine sahip, hukukun üstünlüğüne, etik ilkelere, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

İstanbul Arel Üniversitesi'nin vizyonu, sürekli değişen toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gereksinimleri tespit ve tahlil edebilecek, bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik yenilikçi bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek bireyler yetiştiren, uluslararası tanınırlığa sahip, çağdaş bir eğitim ve araştırma üniversitesi olmaktır.