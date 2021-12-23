İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün Ankara ve İzmir'de okul var mı yok mu?

Kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerimizde okullar tatil ilan edildi. Öğrenciler hangi ilde ve ilçelerde okullar tatil merak etti. Peki, Bugün okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi, nerelerde okul tatil? Hangi illerde okul tatil? Bugün 23 Aralık okul yok mu? Okullar açık mı kapalı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar tatil mi? 23 Aralık İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün Ankara ve İzmir'de okullar tatil mi değil mi? İşte ayrıntılar...

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugün bazı bölgelerde kar yağışı başladı. Bunun ardından öğrenciler, İstanbul'da okullar tatil olur mu merak etmişti. Konu hakkında Valilikten veya Bakanlıktan henüz bir açıklama yapılmadı . Fakat bazı illerimiz için okul tatili kararları gelmişti. Ama henüz İstanbul için okul tatili kararı gelmedi. Aynı şekilde İzmir ve Ankara için de böyle bir karar mevcut değildir.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (23 ARALIK PERŞEMBE 2021)

İstanbul, İzmir ve Ankara için henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? (23 ARALIK PERŞEMBE)

Ülkemizde bazı şehirlerde başlayan yoğun kar yağışları yarın okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Yarın bazı şehirlerde kar tatili devam edecek. 22-23 Aralık hangi il ve ilçelerde okullar tatil olacak şimdi kısaca açıklayalım.

- Bartın 23 Aralık Perşembe tatil

- Karabük 22-23 Aralık okullar tatil

- Kastamonu - İnebolu (23 Aralık Perşembe) tatil

- Sinop 22-23 Aralık okullar tatil

- Adana 22 Aralık okullar tatil

- Ardahan 22 Aralık okullar tatil

- Artvin 23 Aralık okullar tatil

- Ordu 23 Aralık okullar tatil

- Zonguldak'ta 23 Aralık okullar tatil

- Giresun 23 Aralık okullar tatil

- Rize 23 Aralık okullar tatil

Okulların tatil olacağı diğer il ve ilçeler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz...

ARTVİN VE ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin ve Ordu'nun bazı ilçelerde kar nedeniyle yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim yerlerindeki engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı.

Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'ün Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve şiddetli buzlanma nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemiz okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

SİNOP'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (22 ARALIK SALI)

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP'TA 23 ARALIK OKUL TATİL Mİ?

23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi. İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

ADANA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (22 ARALIK SALI)

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık'ta eğitime verilen aranın 1 gün uzatıldığı bildirildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Öte yandan ilçede elektrik kesintileri yaşandığı, getirilen 5 mobil jeneratörle bu sıkıntının aşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da akşam saatlerinde Kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle servis minibüslerinde mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kentte kar nedeniyle havalimanında uçuşlar iptal edilirken, şehir merkezi ve tüm ilçelerinde de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken çok sayıda yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. 2 bin 550 rakımlı Ulgar dağında yol açma çalışmaları devam ederken Tır'ların geçişlerine izin verilmiyor. İl özel idaresi ekipleri kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçe merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

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