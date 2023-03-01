Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki yükselişler beraberinde akaryakıt fiyatlarında da indirim ve zamlarımda yanında getiriyor. Vatandaşlar ise güncel akaryakıt ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları nasıl bereleniyor? Benzin fiyatları nasıl hesaplanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları; Brent petrol ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar ise güncel akaryakıt ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları nasıl bereleniyor? Benzin fiyatları nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

MOTRİN VE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Mart itibariyle Motorinde ve akaryakıta fiyatlar güncellendi. Motorin ve Akaryakıta fiyatlar şu şekilde:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,32 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,64 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.90 TL

ANKARA 'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı: 20,57 TL

Motorin fiyatı: 21,81 TL

LPG fiyatı: 11,90 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Mart itibariyle İzmir'de Motorinde ve akaryakıta fiyatlar güncellendi. İzmir'de Motorin ve Akaryakıta fiyatlar şu şekilde:

Benzin fiyatı: 20,57 TL

Motorin fiyatı: 21,57 TL

LPG fiyatı: 11,65 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BERİLENİR?

Petrol Piyasası Kanunu ile 1 Ocak 2005'te serbest fiyatlandırma sistemine geçildi. Yakıtın rafineriye geldiği fiyat (petrol ithal eden bir ülke konumunda olduğumuz için) Akdeniz – İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz tarafından o günlük döviz kuruna bağlı olarak belirlenir.

BENZİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Genel olarak benzin Fiyatını Hesaplamak için : Rafineri Petrol Satış Fiyatı (KDV Olmadan) = Gümrüksüz Ham Rafineri Fiyatı + ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) + EPDK payı 2) Benzin Depo Satış Fiyatı Petrol işlendi ve rafineliden çıktı. Şimdi olay dağıtıcı firmalara geliyor. Dağıtıcı markalar benzin olarak alım yapar.