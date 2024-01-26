İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu!

İstanbul- Ankara otoyolu kapandı mı ve Anadolu Otoyolu açık mı soruları gündeme geliyor. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL İLE ANKARA OTOYOLU KAPANDI MI?

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Hafif kar yağışının devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Öte yandan kent merkezinde gece hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI?

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Hafif kar yağışının devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan kent merkezinde gece hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.