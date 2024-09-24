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İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi?

İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi?
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İstanbul'da benzin ne kadar oldu ve benzine zam geldi mi soruları gündeme geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 2024 yılı güncel benzin fiyatları araştırılırken benzine ne kadar zam geldiği sürücüler tarafından araştırılıyor. Peki, Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi?

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İstanbul'da ve Ankara'da benzin fiyatları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir...

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gece yarısı benzine sessiz sedasız gelen 1 lira 20 kuruşluk zam pompaya da yansıdı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 75 kuruştan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 43 lira 8 kuruştan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin fiyatı 43 lira 54 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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