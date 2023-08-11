İstanbul, İzmir ve Ankara benzin fiyatları merak edilirken güncel akaryakıt fiyatları 2023 gündeme geliyor. Petrol tüketiminin rekor seviyeye çıktığını belirten UEA, bu durumun ağustos ayında fiyatları yükselteceğini belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2023 ve güncel akaryakıt fiyatları ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Benzine zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2023!

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2023 merak ediliyor. UEA Temmuz ayına ilişkin yayınladığı küresel petrol piyasası raporunda, petrol tüketimin rekor seviyeye yükseldiğini ve bu durumun ağustos ayında fiyatları yükseltme ihtimali olduğunu açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2023! Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Benzine zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI 2023

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan araç sahiplerini korkutacak bir uyarı geldi. Petrol tüketiminin rekor seviyeye çıktığını belirten UEA, bu durumun ağustos ayında fiyatları yükselteceğini belirtti. Uluslararası piyasada petrol fiyatının yükselmesiyle Türkiye'de de akaryakıt fiyatları zamlanacak.

İstanbul benzin fiyatı- 36.14 TL/LT

Ankara benzin fiyatı- 36.64 TL/LT

İzmir benzin fiyatı- 36.75 TL/LT

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

UEA, küresel günlük petrol tüketiminin Haziran'da, Suudi liderliğindeki arz kesintileri nedeniyle ilk kez günde 103 milyon varile ulaştığını belirtti.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Raporda, petrol talebini artıran faktörler arasında, yaz mevsiminde artan hava yolculuğu sayısı, enerji üretiminde artan petrol kullanımı ve Çin'deki petrokimya faaliyetlerinin yükselmesi gösterildi. Öte yandan, ham ve ürün stoklarının keskin bir şekilde düştüğünü kaydeden UEA, petrol piyasasının sonbaharda daha da sıkılaşacağını öngördü.

TÜRKİYE'YE OLUMSUZ YANSIYACAK

Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda artması, Türkiye'ye de olumsuz yansıyacak. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle Türkiye'de şu an 37 lira olan benzin ve 39 lira olan motorinin fiyatı daha da artacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.