Cuma namazı saati kaç? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor .Müslümanlar farz olan ibadetlerden birisi olan Cuma namazlarını ede etmek için Cuma namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma saati kaçta? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cuma namazı saat kaçta 10 Şubat? sorusu cuma günüyle birlikte öne çıkan konulardan oldu. Müslümanların ibadetlerini idrak ettiği cuma gününde, tüm illerde Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklandı. Peki, İstanbul, Ankara ,Bursa ve İzmir'de Cuma namazı ne zaman? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazından önce kılınan dört rekat namaz nedir? Detaylar haberimizde...

5 BÜYÜKŞEHİRDE CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet işleri başkanlığından yapılan açıklamaya göre 5 büyükşehirlerimizde Cuma namazı vakitleri şu şekilde:

İstanbul: 13.23

Ankara: 13.08

İzmir: 13.31

Adana: 12.58

Bursa: 13.23

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?



Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır. İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

CUMA NAMAZINDAN ÖNCE KILINANA DÖRT REKAT NAMAZ NEDİR?

Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir.