Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul, Ankara ,Bursa ve İzmir'de Cuma namazı ne zaman? Cuma namazı nasıl kılınır?

Gündem Haberleri

İstanbul, Ankara ,Bursa ve İzmir'de Cuma namazı ne zaman? Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı saati kaç? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor .Müslümanlar farz olan ibadetlerden birisi olan Cuma namazlarını ede etmek için Cuma namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma saati kaçta? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cuma namazı saat kaçta 10 Şubat? sorusu cuma günüyle birlikte öne çıkan konulardan oldu. Müslümanların ibadetlerini idrak ettiği cuma gününde, tüm illerde Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklandı. Peki, İstanbul, Ankara ,Bursa ve İzmir'de Cuma namazı ne zaman? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazından önce kılınan dört rekat namaz nedir? Detaylar haberimizde...

Diyanet işleri başkanlığından yapılan açıklamaya göre 5 büyükşehirlerimizde Cuma namazı vakitleri şu şekilde:

  • İstanbul: 13.23
  • Ankara: 13.08
  • İzmir: 13.31
  • Adana: 12.58
  • Bursa: 13.23

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır. İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title