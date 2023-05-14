Türkiye'nin en kalabalık iki kenti olan İstanbul ve Ankara, stratejik olarak da önemli iki şehir. İstanbul Ankara arası uçakla kaç saat? İstanbul Ankara kaç km? sorularının yanıtı 14 Mayıs 2023 seçim gecesinde de merak edilen konular arasında yer alıyor.

İstanbul Ankara arası uçakla kaç saat? İstanbul Ankara kaç km? sorularına yanıt aranıyor.

İSTANBUL ANKARA ARASI UÇAK KAÇ SAAT?

Ankara'dan Esenboğa Havalimanı, İstanbul'dan ise Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kullanılarak iki il arasındaulaşım sağlanabilir. Ankara ve İstanbul arası yapılan uçak yolculukları 65 dakikada tamamlanır.

İSTANBUL ANKARA KAÇ KM?



Ankara ve İstanbul arasındaki kara yolculuğu mesafesi 450 kilometredir. Bu süre karayolundan yaklaşık olarak 5 saat kadar sürmektedir. Ancak bu süre özel araca ve toplu taşımaya göre farklılık gösterebilmektedir. Kişiler seyahat öncesinde mutlaka seyahat şekillerine karar vermek durumundadır. Çünkü uçak ve otobüs ile özel araç aynı sürede iki şehir arasında seyahat etmenize imkan vermez.