İstanbul Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda, 2023-2024 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Törende açılış konuşması yapan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, "Toplumun adalete olan güven duygusunu bizler inşa ederiz, adli süreçlerde ürettiğimiz hizmetin kalitesini artırdıkça, doğal olarak adalete güven de artacaktır" dedi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda 2023-2024 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

"Toplumun adalete olan güven duygusunu bizler inşa ederiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adli yılın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, "Sözlerime şahsımı 24 Ağustos 2023 günü yayımlanan kararname ile İstanbul İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na takdir ve tensip buyuran Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan ve üyelerine şükranlarımı arz ederek başlamak istiyorum. Yoğun ve yorucu bir temponun ardından adli tatil süresince dinlendik fakat bir kısım adalet hizmetleri adli tatilde de zorunlu olarak devam etti. İşte bu hizmetleri adli tatil boyunca nöbetçi kalarak yerine getiren hakim ve savcı meslektaşlarımıza, kıymetli personelimize bu fedakarlıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplumun adalete olan güven duygusunu bizler inşa ederiz, adli süreçlerde ürettiğimiz hizmetin kalitesini artırdıkça, doğal olarak adalete güven de artacaktır" ifadelerini kullandı.