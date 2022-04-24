İstanbul ADALAR elektrik kesintisi listesi! 24 Nisan 2022 Adalar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Adalar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 24 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Adalar elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Yapılan açıklamaya göre 24 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, 1.SÜLÜN, ÇAMLICA sk bölgelerinde 24/04/2022 08:00:00 - 24/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-24 08:00:00 2022-04-24 16:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / EMİN SİNAN mah KADIRGA HAMAMI, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, ŞEHSUVARBEY sk / MESİHPAŞA mah KOSKA sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, GEDİKPAŞA, KADIRGA LİMANI, ÇADIRCI CAMİİ, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ, ÇİFTE GELİNLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, NİŞANCA BOSTANI, ÇOBAN ÇAVUŞ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, ELMASPAŞA, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TAVŞANTAŞI, TULUMBA ÇIKMAZI, TİYATRO bölgelerinde 24/04/2022 01:30:00 - 24/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-24 01:30:00 2022-04-24 02:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / EMİN SİNAN mah KADIRGA HAMAMI, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, ŞEHSUVARBEY sk / MESİHPAŞA mah KOSKA sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, GEDİKPAŞA, KADIRGA LİMANI, ÇADIRCI CAMİİ, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ, ÇİFTE GELİNLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, MESİHPAŞA, NİŞANCA BOSTANI, ÇOBAN ÇAVUŞ, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, ELMASPAŞA, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TAVŞANTAŞI, TULUMBA ÇIKMAZI, TİYATRO bölgelerinde 24/04/2022 01:30:00 - 24/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-24 01:30:00 2022-04-24 02:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 24/04/2022 12:00:00 - 24/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-24 12:00:00 2022-04-24 14:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 24/04/2022 10:00:00 - 24/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-24 10:00:00 2022-04-24 12:00:00 İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ, RUMELİ, ŞAFAK sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 16:00:00 İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR sk / TEŞVİKİYE mah AKKAVAK, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 16:00:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, AMİRAL NECDET URAN, BAHAR 1, DELİ HÜSEYİNPAŞA, GÜLTER HANIM, KİRAZLI 1, RADYUM, RÖNTGEN, YONCA 3 sk bölgelerinde 24/04/2022 10:00:00 - 24/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-24 10:00:00 2022-04-24 13:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK sk / EMEKYEMEZ mah YOLCUZADE İSKENDER sk bölgelerinde 24/04/2022 10:00:00 - 24/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-24 10:00:00 2022-04-24 14:00:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 24/04/2022 12:00:00 - 24/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-24 12:00:00 2022-04-24 18:00:00 İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 24/04/2022 10:00:00 - 24/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-24 10:00:00 2022-04-24 14:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 15:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / TM Kapasite Artışı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 17:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / TM Kapasite Artışı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 17:00:00 İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 27., 27/1., 27/10., 27/11., 27/2., 27/4., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 27/9., 28/5., 28/6., 29/2., 29/3., 29/6., 29/7., 29/8., 64/1., MERV, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 23/04/2022 06:00:00 - 23/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-04-24 06:00:00 2022-04-24 16:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah İSTASYON CADDESİ bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 15:00:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.KIRLANGIÇ, 3.SAKARYA, KEMALPAŞA, UĞURLU sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni TM Tesisi 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 13:00:00 İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.AYLA, 20 TEMMUZ, 4.ENGİN, 5.PAPATYA, ARAS, HAKKIBEY, MEHMET ALİBEY, MUAMMER AKSOY, REŞİT, YAKUT, İBRAHİM KALFA, ŞEHİT FERİDE, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT RECEP, ŞEHİT SUAT KARADAĞ sk bölgelerinde 24/04/2022 06:00:00 - 24/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Deplase Çalışması 2022-04-24 06:00:00 2022-04-24 14:00:00 İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 51. sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 16:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, MAHMUTPAŞA MAHKEME, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TEZKERECİ, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 24/04/2022 10:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-24 10:00:00 2022-04-24 15:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 15:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3137. sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 17:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 59., 63., HÜRRİYET sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 12:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 17:00:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 24/04/2022 01:00:00 - 24/04/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-24 01:00:00 2022-04-24 01:30:00 İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 24/04/2022 00:01:00 - 24/04/2022 00:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-24 00:01:00 2022-04-24 00:30:00 İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, TANER ÇIKMAZI, TANYERİ sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 17:00:00 İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DALTABAN, DAMATAŞI, HAZİNE sk bölgelerinde 24/04/2022 12:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-24 12:00:00 2022-04-24 15:00:00 İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 15:00:00

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