İstanbul ADALAR elektrik kesintisi listesi! 15 Nisan 2022 BEDAŞ Adalar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk bölgelerinde 15/04/2022 11:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 11:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ALİ DURAN, KAVAK, MANOLYA 1 sk bölgelerinde 15/04/2022 11:00:00 - 15/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-15 11:00:00 2022-04-15 16:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 218., 219., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 251., 255., 256., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 276., 278., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., AKSARAY, ANAFARTALAR, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 13:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah GÖÇMEN, KARABAYIR, UZUNÇINAR sk bölgelerinde 15/04/2022 08:30:00 - 15/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-15 08:30:00 2022-04-15 11:30:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 793., 795., 824., ISPARTAKULE sk/ SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk bölgelerinde 15/04/2022 12:00:00 - 15/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 12:00:00 2022-04-15 14:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1408., 1409., 1411. sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 12:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 910., 911., 927., 937., 938., 939., 942., KEMER sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 13:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÖL, GÜNEŞ, URAL sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 13:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, PARK, ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 11:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KAVAKLI, KAVAKLIK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 15/04/2022 10:30:00 - 15/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 10:30:00 2022-04-15 12:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATMACA, BEYZADE, BÜLBÜL, DUMLU, KEKLİK, SEFA sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 11:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 11:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BOZKIR, DERVİŞ, DESTAN, ELATAN, ELMAS, ERGÜL, ERGÜN, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÜLLÜLER, HASAN ÖNEL, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KISA, KOBALT, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, TALK, ÇAVUŞ, ÜLKEM, ÜLKER, ŞAN sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LALEZAR sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 286., 302., KAZIM KARABEKİR sk/ NAMIK KEMAL mah 13. sk/ İNCİRTEPE mah 233. sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Fatih ISTANBUL FATİH ilce -AKSARAY mah sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 18:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, TOMURCUK, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk/ ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 15/04/2022 14:30:00 - 15/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-15 14:30:00 2022-04-15 17:30:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107., AHMET YESEVİ, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, GÜL, MALAZGİRT, ODABAŞI, ORHANGAZİ, SEYREK, TEKDAL, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN sk bölgelerinde 15/04/2022 12:00:00 - 15/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-15 12:00:00 2022-04-15 14:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1120., 1124., AKDOĞAN, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLER, GÜVEN ÇIKMAZI, LÜTFÜ KIRDAR, ONUR, ORHANGAZİ, SADABAT, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, ŞENTEPE sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 12:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AYHAN, CANFEDA, DAĞ, EBUSUUD, HÜNER, KARİYE, MAMUR, NAMDAR, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, VEYSEL KARANİ, YEDİ BAŞAK, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN sk/ TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, HALİL, KUMRU, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-15 13:00:00 2022-04-15 16:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, HASKÖY, MEHMETBEY, MEVSİM, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NEVBAHAR, SAKİNE, SEVBAN MEHMET, TATLIPINAR, YEŞİLBURÇ, İNKILAP sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 16:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2168., 2170., 2172., 2178., D sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 13:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 15/04/2022 14:00:00 - 15/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 14:00:00 2022-04-15 15:30:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 12:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 13:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380., 1384/3., 1384/4., 1412., 1421/1., KIBRIS sk/ YUNUS EMRE mah 1383/1., 1384., KIBRIS sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-15 13:00:00 2022-04-15 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKÇORA, BOSNA, GAZİ YİĞİT, GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ, MEHDİ, MONDROS, REŞAT, TOPRAKLI, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI sk/ YOLÇATI mah ANADERE, HUDUBOYU, KAVAKLIZADE, MONDROS, YAPAĞCA, ÖZDERE, ÜSKÜP sk/ ÇELTİK mah MUHAREBE sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-15 13:00:00 2022-04-15 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk/ KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 12:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BAĞDAT, BÜLENT, EVVEL, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KAZANCI, KOBAL, SARPLIK, SÜMEYRA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.OĞUZ sk bölgelerinde 15/04/2022 08:00:00 - 15/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-15 08:00:00 2022-04-15 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 15/04/2022 08:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 08:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 235. sk bölgelerinde 15/04/2022 08:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 08:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234. sk bölgelerinde 15/04/2022 08:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 08:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah HAMAM sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, KASTAMONU, NERGİZ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805/1., 805/2., 840., 841/1., 854., 854/1., 857., 861., 931., 932., 933., 944., EFES, ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 15/04/2022 09:30:00 - 15/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 09:30:00 2022-04-15 16:30:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 15/04/2022 09:30:00 - 15/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 09:30:00 2022-04-15 16:30:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk/ KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk/ PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk/ KARADENİZ mah 1179. sk/ KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk/ HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk/ YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SELVİ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, VAKFIKEB bölgelerinde 15/04/2022 09:30:00 - 15/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 09:30:00 2022-04-15 16:30:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah ŞAİR HAŞMET sk/ MİMAR KEMALETTİN mah KOCA RAGIPPAŞA, MESİHPAŞA, ŞAİR FİTNAT sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce -KOZA mah 1655, 1654., 1638, sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-15 13:00:00 2022-04-15 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3064., 3070., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631., 1633., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 15/04/2022 00:00:00 - 15/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 00:00:00 2022-04-15 06:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 294., GAZNELİLER sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 14:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah AKÇEŞME, FABRİKALAR, ÇATALCA YOLU sk/ ÖRCÜNLÜ mah BAŞKOMUTAN sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 14:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah MERA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/04/2022 08:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-15 08:00:00 2022-04-15 12:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk/ İSTİKLAL mah AKDENİZ, ALİ KABULİ, DARBUKA, DEDE, DERYA BEYİ, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ, HOCA, KAN KARDEŞİ, KAN KARDEŞİ ÇIKMAZI, KOLAN, MAHMUDİYE CAMİİ, MAHİR, PAŞALI HASAN, SAHAF MEZARLIĞI, SAHAF ÇEŞMESİ, SAKIZ AĞACI, SEBİLCİ, SIHHAT, YENİ İSHAK, İBN-İ SİNA, İMAM BAHÇE, İPLİKÇİ FIRINI, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, MOR SALKIM, NİLÜFER, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk/ İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARALIK ÇIKMAZI, BAHÇE, BAKKALİYE, BARUTHANE, CANAN, DEDE, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, HAFİK, KARANFİL, MAHMUTAĞA, MUHSİN ÇIKMAZI, SAHAF ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ, ÇEŞMELİ, İPLİKÇİ FIRINI, ŞAHİNİM, ŞEN KANARYA sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİLÜFER sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah MAHMUTAĞA, MAHMUTAĞA ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI sk/ YAYLA mah ANADOL, MEZARLIK YANI, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, CUMHURİYET, SEVEN, ÇAMLIK sk/ CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, AYTEKİN KOTİL, ÇAMLIK sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALTINEKİN, CENGİZ TOPEL, CEVHER, DEMİRKENT, DERİNCE, EDİNCİK, ERGİN, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, TOPRAKKALE, YANARSU, ÖZDEŞ, İNCESU sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYTEKİN KOTİL sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, SÜREKLİ, YAVUZ, YELKEN, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, GÜL, MALAZGİRT, ORHANGAZİ, SADABAT, YAMAN, ÇALIKUŞU sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 12:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İHSAN KALMAZ, İNCİRLİ sk/ ZUHURATBABA mah AKINCILAR, ASİLLER, BAKIR, VANKULU, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 12:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KÜÇÜK ÇINAR, MANOLYA, SÜMBÜL 1, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 15/04/2022 12:01:00 - 15/04/2022 16:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-15 12:01:00 2022-04-15 16:01:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, HANIMELİ 1, KANA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MAHMUT ARDIÇ, MUSTAFA KEMALPAŞA, ULUBATLI HASAN, YONCA, ÇAMLIK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 13:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 15/04/2022 13:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 13:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2623. sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 12:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah FATİH sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 14:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-693, G-820, G-854 sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-727, G-755, G-821, G-870, G-871, G-872, G-911, G-921 sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 15:00:00