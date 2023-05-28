İstanbul açılan sandık oranı kaç? İstanbul açılan sandık sayısı kaç? İstanbul güncel seçim yüzde kaç sandık açıldı? İstanbul seçim sonuçları 2023!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Peki, İstanbul açılan sandık oranı kaç? İstanbul güncel seçim yüzde kaç sandık açıldı? İstanbul seçim sonuçları 2023!

İstanbul açılan sandık oranı kaç? merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Merak edilenler ise arama motorlarında İstanbul açılan sandık oranı kaç? İstanbul güncel seçim yüzde kaç sandık açıldı? İstanbul seçim sonuçları 2023! araması yapıldı. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL AÇILAN SANDIK ORANI KAÇ?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

19.01 itibari ile Anadolu Ajansı'na göre İstanbul'da % 70.67 sandık açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu %50.96 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan %49.04 oy aldı.