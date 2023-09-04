İstanbul'a yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Eylül İstanbul hava durumu araştırılıyor. Peki, İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı?

İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. 4 Eylül İstanbul hava durumunu araştıran vatandaşlar, İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı? sorularını merak ediliyor. İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı? 4 Eylül İstanbul hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

Kuvvetli yağışlar nedeniyle yurtta birçok kent sel felaketleri ile boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Ordu ve Samsun'a turuncu, 8 ile ise sarı uyarıda bulundu. Bu illerdeki vatandaşlar yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bunaltıcı sıcaklıkların ardından Eylül ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışlar başladı. Samsun, Adana ve Kayseri'de sel felaketleri meydana gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için de uyarılarda bulundu.

SAMSUN VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Terme ve Salıpazarı başta olmak üzere Samsun'un doğu kesimlerinde yağışların yer yer metrekareye 75 kilogramı geçtiği bildirildi.

"SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT"

Vatandaşların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre devam etmekte olan yağışların Samsun çevrelerinde bugün sabah saatlerine kadar yer yer aşırı metrekareye 100 kilogram olacağı beklenmektedir. Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli-aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

2 İLE TURUNCU, 8 İLE SARI KODLU UYARI

Ordu ve Samsun illeri için turuncu kodlu uyarı yapılırken; Amasya, Artvin, Çorum, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon için sarı uyarı geçildi.