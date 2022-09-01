İstanbul'a yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Eylül İstanbul hava durumu araştırılıyor. Peki, İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı?

İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. 1 Eylül İstanbul hava durumunu araştıran vatandaşlar, İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı? sorularını merak ediliyor. İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı? 1 Eylül İstanbul hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da öğle saatlerde Bağcılar'da da sağanak yağış etkili oldu. Osman Paşa Caddesi'nde yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla sular çekildi.

Ataşehir'de bastıran sağanak yağış sebebiyle D-100 karayolu bağlantı noktasında bulunan bazı sokak ve caddeler su altında kaldı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığındı. Bölgedeki bir vatandaş, "Yarım saattir bekliyorum, sular çekilirse bir minibüs bulup gideceğim. Sırılsıklam ıslandım, şans yaz yağmuru. Yolların halini görüyorsunuz 5 dakikada sular doldu buraya. Lağımdan su fışkırıyor" dedi.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü'nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi'nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi'nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar drone ile havadan da görüntülendi.

İşte sağanağın etkili olduğu İstanbul'dan kareler;

Beylikdüzü

Bağcılar

Ataşehir

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