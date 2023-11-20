Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuna göre pazar günü İstanbul'da kar yağışı görülecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hafta sonu kar mı yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hafta sonu kar mı yağacak?

Hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın esir aldığı İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Hafta içi megakentte sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hafta sonu kar mı yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da hafta sonu aniden düşen sıcaklık ve şiddetli fırtınanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kısa süre sonra kar yağışı yerine sağanak yağışa bıraktı.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti. Kar yağışının ardından İstanbul'da sıcaklıklar yeniden mevsim normallerine dönmeye başladı.

PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbulluları heyecanlandıran bir haber geldi. Meteoroloji'nin yayımladığı son tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı görülecek. Pazar gününe kadar ise megakentte yağış etkili olacak.