İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM saat verdi

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için yarın öğle saatlerinde kar yağışı uyarısı yaptı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saatler haberimizde...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

AKOM, İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan vatandaşlara gizli buzlanma uyarısı yapıldı.

CUMA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

GİZLİ BUZLANMA UYARISI

Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.