İstanbul kar yağışı ne zaman ve kar yağacak mı merak ediliyor. Kar ne zaman yağacak ve 22-23 Kasım kar yağacak mı sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuna göre İstanbul'a kar yağışı olacak. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 22-23 Kasım kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar geliyor?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 22-23 Kasım kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar geliyor?

İstanbul Valiliği kar yağışı için vatandaşları uyardı. İstanbul'a ne zaman kar yağacak ve 22-23 Kasım kar yağacak mı merak ediliyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor ve kar ne zaman yağacak gündeme geliyor. Hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın esir aldığı İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görüldü. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 22-23 Kasım kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar geliyor? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın esir aldığı İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Hafta içi megakentte sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı bekleniyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbulluları heyecanlandıran bir haber geldi. Meteoroloji'nin yayımladığı son tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı görülecek. Pazar gününe kadar ise megakentte yağış etkili olacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR GELİYOR?

İstanbul'da hafta sonu aniden düşen sıcaklık ve şiddetli fırtınanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kısa süre sonra kar yağışı yerine sağanak yağışa bıraktı.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti. Kar yağışının ardından İstanbul'da sıcaklıklar yeniden mevsim normallerine dönmeye başladı.

İstanbul Çatalca'da dün saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı. Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.

22-23 KASIM KAR YAĞACAK MI?

21 - 27 Kasım 2023 hava durumu tahminine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.