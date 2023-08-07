İstanbul'da gökyüzünde beliren parlak ışık, sosyal medyada meteor düştüğü iddialarını gündeme getirdi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken konuyla alakalı detaylar araştırılmaktadır. Peki, İstanbul'a meteor mu düştü? İşte detaylar...

İstanbul'da dün gece gökyüzünde görülen parlak cisim heyecana yol açtı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar tarafından İstanbul'a meteor düştü mü sorusu araştırılmaktadır. Peki, İstanbul'a meteor mu düştü? İSTANBUL METEOR VİDEOSU İZLE! İstanbul'da ışık patlaması neden oldu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A METEOR MU DÜŞTÜ?

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim heyecana yol açtı. Sosyal medyadan canlı yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıyan ve meteor izlenimi veren parlak cisim bir süre sonra gözden kayboldu. Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı. Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyuldu.

IŞIK HÜZMESİ GÖRÜLDÜ

İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

METEOR DÜŞMESİ NEDİR?

Meteor düşmesi, uzayda dolaşan göktaşlarının veya meteorların yeryüzüne düşmesi olayını ifade eder. Gökcisimleri, uzayda dolaşan taş, metal veya buzdan oluşan cisimlerdir ve Dünya'nın atmosferine girdiğinde sürtünme ve ısı nedeniyle parlak bir ışık halesiyle yanarlar. Bu parlaklık, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinir.

Meteor düşmesi, göktaşlarının Dünya'nın atmosferine girdiği ve yüzeye ulaştığı bir olayı ifade eder. Yeryüzüne ulaşan meteorlar genellikle küçük boyutlardadır, ancak büyük patlamalarla sonuçlanan etkileyici olaylar da meydana gelebilir. Meteor düşmesi sırasında, göktaşı atmosferde sürtünme nedeniyle ısınır ve bu ısınma nedeniyle parlak bir ışık halesi oluşur. Bu olay, gökyüzünde belirgin bir şekilde gözlemlenebilir ve izlenen yörüngesine bağlı olarak belirli bir bölgede veya noktada yere düşebilir.

Meteor düşmeleri, Dünya'nın atmosferine düşen göktaşlarının küçük parçalarının yüzeye çarpması sonucu meydana gelir. Bu göktaşları atmosferde yanarak büyük bir hızla ilerler ve çoğu zaman yere çarparken patlamalara neden olurlar. Bu patlamalar, yer yüzeyine ve çevreye etki edebilir ve bazen kraterler oluşturabilir.

Meteor düşmeleri, astronomi ve gök bilimciler için önemli olaylardır çünkü göktaşlarının yapısını ve kökenini inceleme fırsatı sunarlar. Ayrıca, bu tür olaylar yeryüzüne çeşitli minerallerin ve materyallerin gelmesine neden olabilir, bu da bilim insanlarının Dünya'nın jeolojik geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.