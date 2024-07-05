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İstanbul'a meteor mu düştü?

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İstanbul ve Ankara, Sakarya ve Bursa'nın aralarında olduğu birçok ilde gökyüzünde göktaşı görüldü. Göktaşının atmosferdeki geçişi vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Peki, İstanbul'a meteor mu düştü?

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilin semalarında göktaşı görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, parlamalar saçan göktaşının gökyüzünde geçişi kameraya yansıdı. İstanbul'a meteor mu düştü?

İSTANBUL'A METEOR MU DÜŞTÜ?

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul'un birçok noktasından görülen göktaşı objektiflere takıldı. Görüntülerde etrafa ışık saçan göktaşının, atmosferdeki geçişi saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken vatandaşların yaşadığı şaşkınlık da anbean kaydedildi.

ANKARA VE BİRÇOK İLDEN GÖRÜLDÜ

Öte yandan gökyüzünde seyreden ve etrafına ışıklar saçarak adeta geceyi gündüze çeviren göktaşı, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Bursa, Sakarya ve birçok ilde de görüldü.

Osman Demir
Osman Demir
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