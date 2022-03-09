İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar yağışının başlamasıyla bir dizi önlem aldı. Kent genelinde tüm kurumlarda 14 Mart Pazartesi'ye kadar eğitime ara verildi, kamu personeli yarın idari izinli sayılacak. İstanbul'a kar yağmaya başladı mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞMAYA BAŞLADI MI?

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2- Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

FIRTINA YARIN ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre; İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar fırtınasının yarın öğle saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ GEÇECEK

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde süreceği belirtiliyor. Fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının 20 santimi geçeceği söyleniyor.

Haberler.com - Gündem