Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul'a bir türlü kar yağmamıştı. Meteoroloji beklenen kar yağışı için ocak sonunu işaret etmişti. Tahminler doğru çıktı, İstanbul'a ilk kar düşmeye başladı. İstanbul'a kar yağıyor mu, nerelere yağıyor? İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Soruları gündemdeydi. İşte detaylar...

İstanbul'a kar yağıyor mu, nerelere yağıyor? Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul'a bir türlü kar yağmamıştı. Meteoroloji beklenen kar yağışı için ocak sonunu işaret etmişti. Tahminler doğru çıktı, İstanbul'a ilk kar düşmeye başladı. İstanbul'a kar yağıyor mu, nerelere yağıyor? İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Soruları gündemdeydi. Detaylar haberimizde..

İSTANBUL'A KAR YAĞIYOR MU?

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Silivri'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YAĞMUR KARA DÖNÜŞTÜ

Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.