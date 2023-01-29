İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı nedeniyle birçok İstanbul'da yaşamakta olan vatandaş tarafından İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorusu merak konusu oluyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a yılın ilk karı düşmeye başladı!

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorusu, kar haberleri ile bir süredir merak edilmekte olan bir konu haline gelmişti. Birçok vatandaş tarafından heyecanla 2023 yılının ilk kar yağışı bekleniyordu ve İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılmaktaydı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a yılın ilk karı düşmeye başladı!

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul'a bir türlü kar yağmamıştı. Meteoroloji beklenen kar yağışı için ocak sonunu işaret etmişti. Tahminler doğru çıktı, İstanbul'a ilk kar düşmeye başladı. Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.