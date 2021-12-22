Kış, Türkiye'de iyice yüzünü göstermeye başladı. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki bir çok ilde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar da tatil edildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? 23 Aralık Perşembe İstanbul'da kar var mı? 23 Aralık Perşembe İstanbul hava durumu haberimizde.

İSTANBUL'A 23 ARALIK PERŞEMBE KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 23 Aralık 2021 Perşembe günü havanın karlı, ve sıcaklığın 5 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Aralık 2021 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 8 dereceyi gösterecek. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 26 Aralık 2021 Pazar günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

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