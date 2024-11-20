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İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı?
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Bugün birçok kentte görülecek olan sağanak yarın yurt geneline yayılacak, sıcaklıklar ise hafta sonuna kadar kademeli olarak düşecek. Bu süreçte İstanbul dahil bazı illerde kar beklentisi olduğunu belirten uzmanlar, gün vererek uyardı.

Bugün birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıklarda yaşanacak keskin düşüş kar yağışını beraberinde getirecek. İstanbul'da kar yağışı için uzmanlar tarih verdi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Bugün birçok kentte etkili olan sağanak, yarından itibaren yurt geneline yayılacak. Yağmur İstanbul'u da etkileyecek. Peki havaların soğuması ile birlikte kar İstanbul'a gelecek mi? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da yarın ve cumartesi günü kuvvetli sağanak beklendiğini söyleyerek kar sinyali verdi.

CUMARTESİ AKŞAM SAATLERİNE İŞARET EDİLDİ

"Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek" diyen Çalışkan, cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur ardından kar getireceğini söyledi. Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini ifade etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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