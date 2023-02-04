İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu, gündeme gelen uyarıların ardından merak ediliyordu İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uyarı üstüne uyarı geliyor! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusu, yapılan uyarıların ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunda yurt genelinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yurt genelinde de beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar geliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uyarı üstüne uyarı geliyor! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklama ile kenttekileri uyardı. Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR YAĞACAK

Akom'dan yapılan açıklamada ise pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.