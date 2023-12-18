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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte?

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İstanbul'a kar yağacak mı ve kar ne zaman yağacağı sorgulanırken Meteoroloji'den kar uyarı geldi. Kış aylarının gelmesiyle beraber hava sıcaklıkları düştü. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı 2024 ve kar yağacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve kar yağacak mı, hangi tarihte olduğu merak ediliyor. Yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Kar ne zaman yağacak ve kar yağışı olacak mı gündeme geliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Son 1 haftadır yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında olan Türkiye'de yeni haftayla birlikte sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Son günlerde şiddetli sağanak yağış ve fırtınanın görüldüğü İstanbul'da da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte?

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da yeni haftada güneşli hava hakim olacak. Hafta sonu sıcaklıkların yeniden düşeceği megakentin yüksek kesimlerinde pazar günü kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte?

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