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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihi verdi!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihi verdi!
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İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, İstanbul için de kar yağışı tahminleri gündemde. Geçtiğimiz hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlemlendi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihi verdi!

İstanbul' kar ne zaman yağacak ve kar yağışı olan iller hangisi olduğu merak ediliyor. Megakent İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın beklediği kar müjdesi sonunda geldi. İstanbul'a kar yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, Ocak ortasından Şubat sonuna kadar İstanbul'un 15 günlük kar yağışı alacağını belirtti. Köse açıklamasında, "Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklemiyoruz. Yılbaşında yağışsız bir hava hakim olacak, ancak 7 Ocak'tan itibaren Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor. Bu sene Ocak ortasından itibaren 15 gün boyunca kar yağışı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihi verdi!

METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER

Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışlar; karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve bazı bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma ve don bekleniyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı önlem alınmalı. Bu uyarılara dikkat edilmesi, oluşabilecek riskleri en aza indirmek için önemlidir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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