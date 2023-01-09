İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar ne zaman yağacak?

Kış ayına girmemizle beraber vatandaşların akıllarına Kar ne zaman yağacak? sorusu geldi. Arama motorlarında Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt aranıyor. Aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...