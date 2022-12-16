İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar ne zaman yağacak?

Kış ayına girmemizle beraber vatandaşların akıllarına Kar ne zaman yağacak? sorusu geldi. Arama motorlarında Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt aranıyor. Aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

Yurt genelinde havalar iyiden iyiye soğurken, özellikle megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar " İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?" sorusunu sormaya başladı. Aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hafta başından itibaren yağışlı havanın ortadan kalkacağını, yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali bulunduğunu kaydeden Tek, "Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek" diye konuştu. Meteoroloji'nin 5 Aralık Pazartesi günü için açıkladığı raporda; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.